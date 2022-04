Slachthuis vijf, het vreemdste antioorlogsverhaal in de wereldliteratuur, is een tijdloze klassieker, maar zeker nu voel je de urgentie. Acteur Bram Suijker draagt het stuk met weergaloos spel.

Van sommige boeken herinner je je goed hoe ze insloegen als een bom toen je ze voor de eerste keer las. Slaughterhouse-Five (Slachthuis vijf) van de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut is er zo één, in mijn geval. Ik had al veel boeken over oorlog gelezen, maar dit was andere koek. Absurd, volstrekt origineel, zwartkomisch bij vlagen, en zeer doeltreffend.

Ik zou eerlijk gezegd nooit op het idee gekomen zijn dat je er een theatervoorstelling van zou kunnen maken, zo idioot is het verhaal. Maar regisseur Erik Whien trok met Theater Rotterdam de stoute schoenen aan, en het resultaat is verbluffend goed. Ik werd opnieuw van mijn sokken geblazen.

Kurt Vonnegut (1922-2007) was begin twintig toen hij in 1944 als soldaat naar Europa we..

