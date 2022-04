Kruiswegstaties: Veertien staties in een oogopslag

Sinds de vijftiende eeuw kent de rooms-katholieke traditie de kruisweg als godsdienstoefening. De gelovige staat stil bij gebeurtenissen van Jezus’ gang vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus tot zijn begraafplaats, de Via Dolorosa, aan de hand van veertien kruiswegstaties. Gedurende de veertigdagentijd belichten we in ‘Gulliver’ diverse staties in ons land. Vandaag: de St. Jozefkerk in Halfweg.

Kleine kruiswegstaties in de St. Jozefkerk in Halfweg.

‘Bij elke statie staan wel de initialen F.J., maar wie hierachter schuilgaat, weten we nog steeds niet’, vertelt koster Cor Poelsma van de St. Jozefkerk in Halfweg. De kruisweg bevindt zich aan de linker zijmuur van de kerk die vijf jaar geleden gehalveerd werd. Geïnspireerd door de naam van het dorp? Wie weet. De oorspronkelijke kerk werd gebouwd in 1928 en 1929 ter vervanging van een godshuis uit 1894 dat in de weg stond bij het toenemend autoverkeer tussen Haarlem en Amsterdam. De nieuwe kerk werd ontworpen door Jan Kuijt (1884-1944), de huisarchitect van Vroom en Dreesmann, in de stijl van de Amsterdamse School.

