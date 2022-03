Dromen over de overkant

‘Je kunt wel voor de honderdste keer Een meeuw van Tsjechov opvoeren, maar waarom? Wat wil je ermee zeggen?’ Aan het woord is de jonge schrijver-kunstenaar Konstantin, in het toneelstuk … Een meeuw. Konstantin en zijn vriendin Nina, actrice, zijn de jonge hemelbestormers in dit stuk. Ze hebben grote ambities, willen vernieuwend zijn. Het is nu toch weleens klaar met die canon van witte, oude mannen die het jarenlang voor het zeggen hebben gehad?

In het stuk Een meeuw, uitgevoerd door Toneelgroep Maastricht en bewerkt door schrijver Ilja Leonard Pfeijffer, wordt vaker verwezen naar het stuk zelf, als een soort Droste-effect. Bovendien: in dit toneelstuk speelt toneel zelf een belangrijke rol. Het stuk vangt aan met het ..

