Waarom het bloemenmeisje elke vrijdag de kruisweg loopt

Sinds de vijftiende eeuw kent de rooms-katholieke traditie de kruisweg als godsdienstoefening. De gelovige staat stil bij gebeurtenissen van Jezus’ gang vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus tot zijn begraafplaats, de Via Dolorosa, aan de hand van veertien kruiswegstaties. Gedurende de veertigdagentijd belichten we in ‘Gulliver’ diverse staties in ons land. Vandaag: de Sint-Jozefkerk in Waubach.

‘Zonder Christus ben ik nergens, zou ik al lang ten gronde zijn gegaan’, zegt zij in die zachte wat weemoedige tongval van Zuid-Limburg. Zij noemt zich het ‘bloemenmeisje’ van de kerk, omdat zij de bloemen verzorgt in de kerk. Of je het rond of in die kerk in Keulen kan horen donderen, letterlijk, valt sterk te betwijfelen, maar in Aken zou kunnen. Duitsland is namelijk zeer in de buurt, Duits is de naam van het dorp – naar een beek door het woud: Waubach. Tot aan de Franse tijd bestuurd door de abdij van Thorn. Tot die tijd behoorde het ook in de heerlijkheid Ubach tot het Land van ’s-Hertogenrade.

De heerlijkheid Ubach werd in 1816 gesplitst en verdeeld tussen Pruisen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Waubach kwam onder ‘de Pr..

