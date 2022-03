Kunst rond thema’s uit de lijdenstijd kom extra binnen in oorlogstijd

De twee tentoonstellingen in Museum Krona waren niet bedoeld om gelijktijdig open te gaan, maar ze sluiten naadloos bij elkaar aan. De oorlog in Oekraïne geeft de exposities Het Laatste Avondmaal. Van Da Vinci tot Mamedov en Constant. Religie, protest en idealisme een extra dimensie. De laatste, over het religieuze werk van Constant Nieuwenhuijs, stond gepland voor afgelopen Kerst. Vanwege corona konden niet alle werken voor die tijd in het Noord-Brabantse Uden zijn.

Daarom opende de tentoonstelling pas afgelopen weekend, krap twee weken na de opening van Het Laatste Avondmaal. Van Da Vinci tot Mamedov. Voor die expositie stond een gesprek met de Russische fotograaf en cineast Raoef Mamedov (1956) in het draaiboek, maar hij kon h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .