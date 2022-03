‘Bingen’ bestond al in de 19e eeuw (en was niet positief)

Onze taal is voortdurend in beweging en uitspraken van een enkeling worden soms overgenomen door een grote groep. Hoe vinden die moderne uitspraken hun weg naar ons – al dan niet informele – woordenboek? Vandaag: bingen.

Bingen was een werkwoord dat bleef hangen.

Bingewatchen, binge-eten of binge-drinken: bingen slaat altijd op overmatig gebruik. Bingen (uitspreken als binszjun) komt uit het Engels, en sloeg halverwege de negentiende eeuw alleen op overmatig drinken. Het zou eerst een dialectwoord in de omgeving van Leicestershire zijn geweest, als alternatief voor het woord ‘soak’: weken.

Er werd gezegd dat overmatig alcoholgebruik je hersenen deed weken in alcohol. Een dronkenlap kan in het Engels nog steeds een ‘old soak’ genoemd worden, volgens dezelfde originele gedachte.

De kwalificatie bingen wordt gebruikt als e..

