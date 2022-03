Omstreden panelen zijn gelukkig teruggeplaatst

Sinds de vijftiende eeuw kent de rooms-katholieke traditie de kruisweg als godsdienstoefening. De gelovige staat stil bij gebeurtenissen van Jezus’ gang vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus tot zijn begraafplaats, de Via Dolorosa, aan de hand van veertien kruiswegstaties. Gedurende de veertigdagentijd belichten we in ‘Gulliver’ diverse staties in ons land. Vandaag: de St. Cunibertuskerk in Wahlwiller.

‘De gang van de kruisweg is precies omgekeerd aan wat gebruikelijk is’, vertelt Boudewijn Wierts, de bevlogen koster van de St. Cunibertuskerk in Wahlwiller. ‘In plaats van op de noordmuur te beginnen, is de kunstenaar op de zuidmuur begonnen.’ Die kunstenaar is Aad de Haas (1920-1972), die met de totale beschildering van het interieur van de St. Cunibertuskerk beroemd werd en berucht om zijn kruisweg binnen zijn schepping. Wahlwiller ligt aan de door het aantrekkelijke heuvellandschap golvende weg van Maastricht naar Vaals. Het dorp telt zo’n vierhonderd inwoners en het gedrongen kerkje stamt in zijn oudste delen uit de twaalfde eeuw. Cunibertus was aartsbisschop van Keulen uit een oud Frankisch adellijk geslacht, geboren in 600 na Chri..

