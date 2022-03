Nijmegen is al tweeduizend jaar migrantenstad

Migratie en vluchtelingenstromen zijn van alle tijden. En van het Romeinse Rijk kun je veel zeggen, maar kleurrijk was het wel. Op de straten van wat nu Nijmegen is, liepen tweeduizend jaar geleden mensen van allerlei kleur, taal en cultuur. Sommigen waren daar vrijwillig, anderen niet. In Nijmegen reageren migrantenkunstenaars op het Romeinse verleden met hun eigen verhaal.