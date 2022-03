Of ze worst lustten: hoe in Zwitserland de Reformatie op gang kwam

Maarten Luther die in 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkert, dat is een bekend verhaal. In Zwitserland begon de Reformatie ook met zo’n openlijk gebaar van kritiek op de kerk – maar dan anders. Met een demonstratief partijtje worst eten op de eerste zondag van de vastentijd voor Pasen in 1522. Wat gebeurde er die zondagmiddag in Zürich en wat kreeg dat voor gevolgen? En hoe kijken protestanten en katholieken er vandaag op terug? Het ‘Zürcher Wurstessen’ is komende woensdag precies vijfhonderd jaar geleden.