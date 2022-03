Geloven zoals een dichter begint te dichten

The poet’s eye, in a fine frenzy rolling, doth glance from heaven to Earth, from Earth to heaven; and as imagination bodies forth the forms of things formerly unknown, the poet’s pen turns them to shape, and gives to airy nothing a local habitation and a name.

Shakespeare

‘Iedereen is maker’, dat is het uitgangspunt van de The Artist Way van Julia Cameron, waarvan er wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht. Volgens de basisprincipes van dit boek is creativiteit de natuurlijke levensorde en is alles wat bestaat, ook de mens, doortrokken van een ingeschapen, creatieve kracht. Het boek is niet per se religieus, het is een manier van doen voor iedereen die de eigen creativiteit, het eigen makerschap, weer wil ontdekken. Je openstellen voor creativiteit, zo stelt Cameron, is je openstellen voor God en andersom. Je hoeft vooraf niet te weten of je wel gelooft in zo’n God.

Het begint bij Cameron met de handeling zelf. Of je nu accountant bent of metselaar, jong of oud, of je een lichamelijk..

