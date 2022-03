‘De Opstanding bepaalt waarom het Goede Vrijdag is’

Gelovigen staan in de veertigdagentijd stil bij Jezus’ gang vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus tot zijn begraafplaats. Het Nederlands Dagblad belicht diverse staties in ons land. Vandaag: de Sint Jansbasiliek in Laren.

De eerste kruiswegstatie, in de Sint Jansbasiliek in Laren.

Eeuwenlang was het Gooise Laren een boerendorp. In de negentiende eeuw vestigden zich er kunstenaars als Mauve, Sluijters en Hart Nibrig. Een paar decennia alweer is het het woon- en leefdecor van geslaagde zakenlieden en bekenden van het Gooise matras. In het hart van dit dorp van chique winkels, voorname horeca en het oeroude café Het Bonte Paard rijst aan de rand van de oude dorpseng de monumentale, aan Johannes de Doper gewijde basiliek op, vertrekpunt van de beroemde processie op 21 juni naar het St. Janskerkhof, waar al ruim duizend jaar een kapel staat.

De status van basiliek, een bouwvorm uit de klassieke Oudheid, wordt door de paus verleend. Etymologisch is een basiliek een ‘koninklijk gebouw’. Het neogotische bouwwerk werd..

