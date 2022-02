Het bos beukt zich door het plaveisel heen

‘Mijn leven is meer waard dan goud’, heet het werk van Marcel Pinas. De schedels op het Surinaamse zand zijn een roep om een duurzame omgang met mens, natuur en cultuur. Pinas en andere kunstenaars laten in Kunsthal KAdE in Amersfoort zien wat er gekomen is van het aardse paradijs waar Piet Mondriaan naar streefde. Conservator Robbert Roos hoopt dat de tentoonstelling Schurend paradijs bezoekers inspireert hun steentje bij te dragen aan de vergroening van de aarde.

Waarom juist een tentoonstelling over een aards paradijs?

‘Het is dit jaar de 150e geboortedag van Piet Mondriaan in Amersfoort. Hier in Kunsthal KAdE hangt een vroege Mondriaan die hij maakte toen hij achttien jaar was. Het is een idyllische scène met een berghutje. Mondriaan zei in 1926 dat hij op zoek was naar het aards paradijs. Niet alleen voor hemzelf, maar voor de hele mensheid. Mondriaan was aartsvader van het modernisme. Samen met zijn collega-vrienden van kunstbeweging De Stijl zette hij zich in voor een ideale samenleving met aandacht voor hygiëne en betere levensomstandigheden voor arbeiders. Wij hebben ons naar aanleiding van het Mondriaanjaar afgevraagd hoe de maakbare samenleving erbij ligt en hoe het staat met het aardse p..

