Waarom betaalt iemand miljoenen voor een kunstwerk dat niet echt bestaat?

Amersfoort

Stel, je vindt op zolder een onontdekt schilderij van Rembrandt. Waarschijnlijk is het miljoenen waard. Er is immers maar één exemplaar van dit schilderij en vele kunstliefhebbers zouden dolgraag het doek boven de open haard hangen. Maar wat als van datzelfde schilderij ontelbaar veel identieke kopieën in omloop zijn die niet te onderscheiden zijn van het origineel? Heeft het dan nog steeds dezelfde waarde omdat het bijgevoegde certificaat van echtheid zegt dat dit de originele versie is? En wat als het kunstwerk niet op zolder ligt, maar alleen op het internet bestaat waar iedereen het kan zien?

In een notendop is dat wat NFT’s inhouden. NFT staat voor Non-Fungible Token, oftewel een niet-uitwisselbaar fiche. Dit fiche is..

