Grappig, relevant én snel? Nieuwe talkshow belooft Lubachs grootste uitdaging te worden

Arjen Lubach begint maandag met De avondshow, zijn nieuwe satirische programma dat vier keer per week te zien is. Voorgangers hielden het nooit lang vol met dat format en tijdstip, heeft Lubach meer kans van slagen?

Dankzij de alom geprezen kijkcijferhit Zondag met Lubach, die een jaar geleden stopte, werd Arjen Lubach (42) een van de invloedrijkste mediafiguren in Nederland. Maandagavond debuteert hij met de onofficiële opvolger De avondshow met Arjen Lubach, een nieuw satirisch programma, ditmaal vier keer per week in plaats van een keer. Eerdere, vergelijkbare programma’s eindigden steevast in een flop. Is Lubach een ander lot beschoren?

Al vóór de doorbraak met Zondag met Lubach (2014-2021) toont Lubach zich een opmerkelijk productief muzikant, schrijver en theatermaker. Gedurende zijn studies filosofie en Zweeds in Groningen schrijft hij samen met zijn toenmalige vriendin en late..

