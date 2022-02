Het museum: De schatkamer van Amsterdam

In welk museum zijn we?

In het Stadsarchief Amsterdam, sinds 2007 gevestigd in het monumentale gebouw De Bazel, voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), de Algemene Bank Nederland en ABN Amro. Het rijksmonument werd ontworpen door architect Karel de Bazel en is gebouwd tussen 1919 en 1926.

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatiecentrum van de stad met vijftig kilometer aan archieven, een historisch-topografische collectie van kaarten, tekeningen en prenten, een bibliotheek en een omvangrijk geluids-, film- en fotoarchief. Dit ‘geheugen van Amsterdam’ bewaart en vertelt de verhalen van de stad met tentoonstellingen en lezingen en is gratis toegankelijk. Ook is het mogelijk om in de studiezaal archiefstukken te raadplegen, mits 24 uur van tevoren aangevraagd.

Wat moet je hier beslist zien?

De schatkamer van het Stadsarchief, gevestigd in de originele kluis van het gebouw. Letterlijk een schatkamer waarvan de kluisdeuren oorspronkelijk toegang boden tot de safedeposit van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Hier werden de kostbaarheden van klanten veilig bewaard. De kluisdeuren zijn ruim 70 cm dik, brandwerend en meermalen gepantserd. De schatkamer is een prachtig gerestaureerde art-deco-ruimte in robuuste vormgeving. Los van de schatten is de ruimte zelf, met de mozaïekvloer, de in originele staat teruggebrachte wand- en plafondschilderingen, de pilaren en het vele marmer, de moeite waard. Waar eens de materiële schatten zwaar beveiligd lagen opgeslagen, zijn nu de historische schatten opgeslagen én publiek toegankelijk.



Kleine cel met kluisdeur en traliedeur. - beeld beeld Arjan Glas

In twaalf verhalen wordt de geschiedenis van de stad verteld. In evenzoveel vitrines is het rijke fotoarchief van de stad tentoongesteld. In een aantal kleine kluizen zijn mini-expo’s over stereofotografie en autochromes samengesteld. Een beetje vreemd om in zo’n kleine kluis te staan. Een plek waar je normaal gesproken nooit komt. Het voelt wat benauwend om achter muren van vijftig centimeter, een dikke kluisdeur en een traliedeur te staan.

Wat valt tegen?

Dat het hier zo rustig is. Voor de rondscharrelende bezoeker een stiekeme meevaller natuurlijk. Toch: opvallend dat deze stadsparel door het grote publiek nog niet ontdekt is.

Is er iets christelijks te zien?

In de nacht van 11 februari 1535 rende een groepje naakte Amsterdammers door de straten van de stad, roepend: ‘Wee wee wee hemelse Vader, wraak wraak wraak!’ Het waren ‘wederdopers’ die radicaal gebroken hadden met de katholieke kerk, overtuigd dat het Laatste Oordeel nabij was. Een zeventiende-eeuwse gravure visualiseert deze geschiedenis.



Glas in lood. - beeld beeld Arjan Glas

Hoe is de museumshop?

In de museumwinkel is origineel glaswerk te koop dat door K.P.C. de Bazel werd vervaardigd voor gebruik door directie en personeel van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Voor 65 euro kan een jeneverglas aangeschaft worden. Een karaf is er voor 750 euro. Verder heeft de Stadsboekwinkel, zoals de museumshop zich afficheert, een surplus aan boeken te koop. Over architectuur, art deco, de Amsterdamse stijl. Ook veel boeken over de Joodse gemeenschap en veel tweedehands boeken over Amsterdam.

Je moet hier beslist heen omdat …

… er meer te ontdekken is dan te beschrijven. Zo is het kolossale trappenhuis de moeite waard om door te dwalen. Het kan beklommen worden tot en met de vierde verdieping en geeft zicht op uniek glas-in-loodwerk dat in 1924 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NHM aangeboden werd door het personeel. In het pand is ook het bezoekerscentrum Amsterdam Werelderfgoed gevestigd met specifieke aandacht voor de Amsterdamse grachtengordel die sinds 2010 een plaats heeft op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Een foto van een ‘aapjeskoetsier’ in de schatkamer staat symbool voor het rijke fotoarchief in dit pand. Eén beeld kan een vervlogen tijdperk tot leven wekken. Wat fijn dat een stad zo zuinig omgaat met haar monumenten en dat dit monument opengesteld is voor publiek en dat de archiefschatten gedeeld worden met én bewaard worden voor het nageslacht.



Een ‘aapjeskoetsier’. - beeld Arjan Glas

Stadsarchief Amsterdam

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

Di-vrij: 10.00-17.00 uur

Za en zo: 12.00-17.00 uur

amsterdam.nl/stadsarchief



De Bazel. - beeld Arjan Glas