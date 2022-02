Hoe milieuactivisme een narniaans wereldbeeld creëerde

‘Als mieren een taal hadden gehad’, schreef de Britse auteur C.S. Lewis, ‘dan hadden ze ongetwijfeld hun mierenhoop een artefact genoemd en de bakstenen muur ernaast beschreven als een natuurlijk object. De natuur zou voor hen in feite alles zijn wat niet door mieren gemaakt is. Evenzo is voor ons de natuur alles wat niet door mensen is gemaakt; de natuurlijke staat van alles in een niet door mensen aangepaste toestand.’

C.S. Lewis noteerde dit zo raak in 1960, in zijn boek Studies in Words. Dat deed hij een paar jaar vóór het ontstaan van de moderne milieubewegingen. Het was in 1962 dat het legendarische boek Silent Spring van de Amerikaanse bioloog Rachel Carson uitkwam, gericht tegen het gebruik van insecticiden. Met dat boek werd het milieuactivisme geboren. Dat activisme werd gekenmerkt door het idee dat Lewis al had beschreven: de natuur en de mens staan tegenover elkaar.

De noodklok werd in 1962 geluid en liet zijn beierend geluid horen van de oostkust tot de westkust van het Amerikaanse continent. In de Verenigde Staten ontstond een felle strijd tegen het gebruik in de landbouw van pesticiden als DDT, en tegen de algehele vervuiling door de naoorl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .