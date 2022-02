Gewoon naar schilderijen kijken is tegenwoordig niet meer voldoende: je moet in de werken kunnen verdrínken. In Berlijn kan dat nu in de tuin van een impressionistische grootmeester.

Als in een hallucinatie worden de penseelstreken over de bezoekers van deze ruimte uitgestort. Ze liggen op grijze kussens, zij aan zij, en kijken naar de kleurenpracht van een van de tuinen van Claude Monet.

Dit is een ‘360-graden-immersieve geanimeerde projectie’, geïnspireerd door het leven en werk van de Franse schilder (1840-1926). Het is een hele mond vol, maar het is ook heel wat: de tentoonstelling combineert kunst met technologie, bewegend beeld en muziek. Allemaal bedoeld om de schilderijen van de beroemde impressionist tot leven te brengen ‘op manie..

