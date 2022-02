Waarom werd juist in Noord-Brabant veel leer gelooid en schoenen gemaakt?

Op de 'touwerij' is te zien wat er nog met het gedroogde leer moet gebeuren voordat het klaar is om producten van te maken.Â

In welk museum zijn we vandaag?

In museum De Looierij in een oude leerlooierij midden in het oude centrum van Dongen. Al voor 1889 verwerkte Johannes Rops er in een schuur huiden van geslachte dieren tot bruikbaar leer. In 1889 zette hij er een leerlooierij neer en dat pand staat er dus nog steeds. Beneden in het nathuis werd de huid behandeld tot leer dat duurzaam gebruikt kon worden. Voor een goede ventilatie op de droogzolder heeft het pand gepotdekselde kleppen die tegen elkaar opengezet kunnen worden.

Rond 1860 bevond twee derde van alle Nederlandse looierijen zich in Noord-Brabant en daar is een reden voor. Om op traditionele wijze leer te looien is veel water en run nodig. Run is gemalen eikenschors. Het bevat de stof tannine,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .