Rijksmuseum toont werk van fotojournalist Mentzel

Amsterdam

Volgens het museum geldt hij als nestor van de fotojournalistiek en is hij een van de meest beeldbepalende fotografen van Nederland. Op de expositie zijn 75 foto’s van Mentzel te zien. Hij was veertig jaar staffotograaf van NRC Handelsblad en deed in beeld verslag van het (politieke) nieuws in binnen- en buitenland en maakte reisreportages. Hij werkte in onder meer Iran, Portugal, Tibet, Suriname en China.

‘Aan het begin van zijn lange carrière was de fotojournalistiek nog een ondergeschoven kindje. Mede dankzij de inzet van Mentzel groeide het uit tot een krachtig medium met artistieke mogelijkheden’, aldus het Rijksmuseum. Mentzel zelf zegt trots te zijn ‘dat mijn foto’s te zien zijn tussen zo veel schoonheid’. ‘Door het a..

