Stoer en strategisch Weesp

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Weesp.

Waar lopen we vandaag?

We hebben koers gezet naar de stad van jenever, bier en cacao aan de Utrechtse Vecht. Bij cacao denken we dan ogenblikkelijk aan Van Houten, begonnen in Amsterdam, maar voortgezet halverwege de negentiende eeuw in Weesp tot 1971 toen de fabrieken gesloten werden en ruim vijfhonderd werknemers op straat kwamen te staan. Een zonnewijzer aan het stationsplein herinnert nog aan het vermaarde bedrijf. De naam Weesp komt van Wisapa, wat ‘weidebeek’ betekent.

Wat is er te zien?

De historische binnenstad kent maar liefst tweehonderd rijksmonumenten en is in haar geheel aangewezen als beschermd stadsgezicht. Strategisch gelegen aan de Vecht heeft Weesp een belangrijke rol gespeeld als onderdeel van de Oude en Nieuwe Hollandse ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .