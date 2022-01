Onafhankelijkheidsstrijd in het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum presenteert van 11 februari tot en met 5 juni een grote tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Die begon in 1945 en leidde vier jaar later tot de oprichting van de staat Indonesië. Daarmee kwam een einde aan 350 jaar Nederlandse aanwezigheid in het land en de kolonie Nederlands-Indië.

Amsterdam

In Revolusi! Indonesië onafhankelijk staan de ervaringen van twintig mensen centraal die vanuit verschillende posities de gebeurtenissen van toen meemaakten. Onder hen een in Nederland geboren vrouw die de zijde van de revolutionairen koos en een 16-jarige Nederlandse vrijwilliger die in Noord-Sumatra tegen vrijheidsstrijders vocht en merkte dat daar veel meer geweld was dan hem in Nederland was verteld.

De tentoonstelling draait niet om schuld en schaamte. ‘Het gaat om mensen, ooggetuigen die verwikkeld raakten in deze revolutie’, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Iets vergelijkbaars deed het Rijks tijdens de tentoonstelling Slavernij van vorig jaar: die was opgehangen aan tien hoofdpersonen.

In de nieuw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .