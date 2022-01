Nederland heeft sinterklaas, Mexico heeft Epifanie. Het feest van de drie wijzen uit het Oosten, op 6 januari, is een waar kinderfestijn met veel cadeaus (en soms vreemde decors).

Die olifant, die is misschien nog een beetje historisch correct. De kroontjes ook - al is de afvaardiging wel groter dan de oorspronkelijke drie. Er is een man met een baard, die vast Melchior moet voorstellen. Maar verder klopt er weinig van dit Driekoningen-tableau.

Het is een van de tientallen fotodecors die opgericht zijn rond het Monument voor de Revolutie, op een boulevard in Mexico-Stad. Sinds begin december kunnen families er terecht op een Epifanie-festival, voor gezellige kiekjes met de drie wijzen uit het Oosten.

Volgens bijbelboek Matteüs brachten zij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .