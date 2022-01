Sprookje Bomans in maart in de winkel

Rotterdam

Het sprookje De gierige koning, een nog niet eerder los gepubliceerd werk van schrijver Godfried Bomans, ligt vanaf 3 maart in de winkels. Dat meldt uitgeverij Sunny Home. Het verhaal, over een vorst die de dood ontmoet, komt uit ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Bomans afgelopen december. Het verhaal werd recent herontdekt in het archief van een van de boezemvrienden van de auteur. Bomans (1913-1971) geldt als een van de grootste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw, al kreeg zijn werk toen hij leefde relatief weinig erkenning. De Haagse auteur heeft meer dan zestig boeken en geschriften nagelaten. Het grote publiek leerde hem vooral kennen dankzij Erik of het klein insectenboek. Sporadisch wordt er oud..

