Omstreden acteur Armie Hammer uit film geknipt na beschuldigingen van misbruik

Alle scènes in de voetbalkomedie Next Goal Wins waarin de van misbruik beschuldigde acteur Armie Hammer speelt, worden opnieuw opgenomen. Nadat de acteur begin vorig jaar werd beschuldigd van verkrachting, beëindigden vrijwel alle filmstudios de samenwerking met Hammer.

Los Angeles

Volgens medianieuws-site Deadline waren de opnames voor Next Goal Wins al afgerond voor de beschuldigingen naar buiten kwamen. De rol wordt nu gespeeld door Will Arnett.

De reden voor het vertrek van Hammer zou zijn dat de acteur niet beschikbaar is voor aanvullende opnames, die soms tijdens het montageproces nodig blijken. Of dit de echte reden is, is maar zeer de vraag. Hammers carrière kwam vorig jaar abrupt tot stilstand en de acteur verdween uit het publieke leven. Zelf ontkent hij de beschuldigingen. Het onderzoek naar de acteur loopt nog.

Ook filmproducent Disney werd door de beschuldigingen aan het adres van de acteur in verlegenheid gebracht. Door de overname van filmstudio 20th Century Fox, werd de mediagigant ei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .