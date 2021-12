Dit waren de beste boeken, films en albums van het jaar volgens onze recensenten

Boeken: Fictie

Kruispunt - Jonathan Franzen

De nieuwste roman van de Amerikaanse auteur beschrijft op formidabele wijze het leven van een predikantsgezin. Franzens voorgaande romans waren een spiegel van de Amerikaanse samenleving op dat moment, dat geldt minder voor dit boek. Maar ook als louter familieroman is Kruispunt nog altijd zeer de moeite waard.

Verwilderd - Richard Powers

De recensent van The New York Times kreeg van Powers’ nieuwste roman zin om een otter op z’n achterhoofd te slaan, zomaar. Ongetwijfeld omdat Powers’ laatste twee romans nogal geëngageerd en alarmerend zijn, en daar is niet elke criticus van gediend. Powers toont de pracht van de aardse schepping, maar ook de kwetsbare staat ervan. Los daarvan ..

