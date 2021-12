Het ergste aan oudjaarsdag is: het op moeten blijven

Uren, dagen, maanden, jaren,

vliegen als een schaduw heen.

Ach, wij vinden waar wij staren

niets bestendig hier beneên.

Op de weg die wij betreden,

staat geen voetstap die beklijft.

Al het heden wordt verleden,

schoon ’t ons toegerekend blijft.

Dit oudejaarslied bij uitstek uit 1805 van Rhijnvis Feith heeft niet geklonken tijdens de oudejaarsviering van 1980 in Vreeland waar ik vanaf augustus van dat jaar predikant was. Dat dat lied waarvan de eerste regel al lang geleden geridiculiseerd werd tot ‘Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaap door het veen’ niet op het liturgische menu stond, werd me door veel kerkgangers niet in dank afgenomen. Maar het waren dan ook de kerkgangers die dat woord na..