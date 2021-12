Christen en superrijk zijn: kan dat samengaan? ‘De christelijke rentmeester heeft het potentieel om echt een verschil te maken’

Jezus werd arm terwijl Hij rijk was. Veel van zijn navolgers lijken liever het omgekeerde te doen, zeker als het om geld gaat. Maar is dat fout? Christenen geven ook veel weg. Veel geven is goed, maar: is veel hebben dan ook verkeerd?

Iemand die dagelijks met dit soort vragen worstelt, is de New Yorker dr. Richard Orlando, auteur van onder meer Legacy: The Hidden Keys to Optimizing Your Family Wealth Decisions. Als christen én CEO van Legacy Capitals coacht hij gezinnen met een miljoenenvermogen. Hoe kijkt hij aan tegen de combinatie christen en superrijk?

In uw boek maakt u een vrij categorisch onderscheid tussen het ‘bijbelse, christelijke perspectief’ en wat u het ‘echte, empirische perspectief’ noemt. Hebt u het gevoel dat het maken van dat onderscheid noodzakelijk is in het werk dat u doet?

‘Toen ik op de universiteit zat, besloot ik een cursus te volgen die ‘De integratie van psychologie en theologie’ heette. Ik denk dat we het daar nu ook over hebben. Ik geloof d..

