Bomans zocht zijn hele leven naar de warmte van Kerst. ‘Juist misschien omdat hij het als kind zo koud had gehad’

Godfried Bomans is vijftig jaar na zijn overlijden - 22 december 1971 - nog altijd een populaire schrijver. Gé Vaartjes (67) werkt al ruim tien jaar aan een biografie. ‘Kerst was voor Bomans een hoogtepunt. Het liefst deed hij de gordijnen dicht om te doen alsof de hele wereld daarbuiten niet meer bestond.’

‘Het is bijzonder dat een schrijver die vijftig jaar geleden stierf, toch nog iedere keer zo veel belangstelling weet op te wekken. W.F. Hermans of Harry Mulisch, beiden nog niet zo lang overleden, voelen soms verder weggezakt dan Godfried Bomans.’ Het is de derde biografie waar Gé Vaartjes zich aan waagt. Schrijvers Herman de Man en Top Naeff gingen Bomans voor. ‘De liefde voor levensverhalen had ik als kind al. Mijn grootouders lieten me weleens heel oude foto’s zien met mensen erop die soms al wel honderd jaar dood waren. Ik wilde weten wie dat waren en dan kwamen de verhalen vanzelf los. Bij een biografie probeer je iemand op een literaire manier te reanimeren, en dat is spannend.’

Na een studie Nederlands in Leiden begon hij aa..

