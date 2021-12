Zangeres Sterre Koning: ‘Af en toe moeten we de draak steken met onze troosteloze gevoelens’

Sterre Koning, zangeres en actrice, vindt troost in het nummer ‘Everybody Has The Blues’ van Tony Bennett & Ray Charles. ‘Volgens mij is het heel belangrijk dat je, onder welke omstandigheden dan ook, humor weet te vinden.’

‘Ik durf het bijna niet te zeggen vanwege de wereldwijde situatie, maar ik had eigenlijk helemaal niet zo veel troost nodig in 2021. Natuurlijk werd ik als zangeres ook geraakt door de coronamaatregelen en ging er een streep door al mijn optredens. Maar er gebeurden ook best veel leuke dingen in de afgelopen twee jaar: ik had meer tijd om liedjes te schrijven en de studio in te gaan. En ik ontwikkelde een interviewformat voor mijn YouTubekanaal, waarop ik ook covers deel.

Ik snap wel dat veel leeftijdsgenoten het moeilijk hebben, omdat ze het gevoel hebben dat ze van alles moeten opgeven voor de kwetsbare ouderen. Maar dan denk ik: die ouderen zitten in hun eentje. Wij hebben nog vrienden en school. We kunnen een-op-een afspreken en..

