Zanger Jeangu Macrooy: ‘Kijk naar wat je hebt, wat nog kan, waar je dankbaar voor kunt zijn’

Jeangu Macrooy, zanger en liedjesschrijver, vindt troost in de Netflix-serie The Midnight Gospel. ‘Je kunt bang zijn voor de pijn die het leven met zich meebrengt. Maar je mag jezelf de ruimte geven dat te voelen. Zo mooi.’

‘Toen ik over deze vraag nadacht, moest ik meteen denken aan een gesprek het afgelopen jaar met een vriend, Jeetu. Dat ging over leven en mensen verliezen. Hij raadde me de Netflix-serie The Midnight Gospel - gemaakt door Pendleton Ward en Duncan Trussell - aan. Het is een geanimeerde, absurdistische en filosofische serie waarin thema’s als sterfelijkheid, geboorte, leven en verslaving voorkomen. (Hoofdpersoon Clancy maakt een spacecast, een podcast waarin hij wezens uit stervende werelden interviewt, red.)

De serie is gebaseerd op de podcast Duncan Trussell Family Hour. Het is heel knap gemaakt. Je hoort echte gesprekken, maar ook ingesproken teksten om het als animatie goed te laten werken. De serie heeft me geraakt omdat ik in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .