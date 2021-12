Presentator Annemiek Schrijver: ‘Wat een wonder dat een mens muziek als ‘Komm, Jesu, komm’ kan schrijven’

Annemiek Schrijver, musicus, schrijver en presentator, vindt troost in Bachs motet ‘Komm, Jesu, komm’. ‘In stilte en zachtheid Hem navolgen, zo zijn we bedoeld als mensen. Het gekke is dat we dat steeds weer te vergeten.’

Annemiek Schrijver: 'De tijd van tederheid is aangebroken, ook in mij.'

‘Ik leef momenteel heel sterk met een motet van Bach: ‘Komm, Jesu, komm’. Die muziek is zo ongelooflijk geweldig, een wonder dat een mens zulke muziek kan schrijven. Bij het beluisteren van het motet werd me ineens iets duidelijk, als een inzicht dat plotseling doorzakt: dit is het, hier gaat het om. Voor mij is het met aandacht beluisteren van dit motet een waardevol ritueel.

Ik ben opgevoed bij de Bijbel. Vroeger vond ik dat verhaal over het Kerstkind wel erg lang geleden. Maar wat moet ik nú voelen? Dit muziekstuk van Bach bood me een ander perspectief. Jezus wordt hier aangeroepen, uitgenodigd. Ja, Hij komt ooit terug. Maar ook dat is iets van later en ver weg. Tot ik besefte wat deze smekende oproep aan Jezus betekent. Ik zie h..

