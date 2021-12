Voorganger Nelinda Troost van Mozaiek: ‘Op een dag zullen we weer zingen in een volle kerkzaal’

Nelinda Troost, voorganger van evangelische gemeente Mozaiek0318, vindt troost in het lied ‘Onze schuilplaats is God’. ‘Ik zong luidkeels mee dat er hoop is die groter is dan de dood, dat er troost is die groter is dan de pijn.’

‘Het eerste wat bij me opkomt, is niet een schilderij of boek, maar het lied ‘Onze schuilplaats is God’, van onze eigen Mozaiek Worship. Ik was een van de eerste mensen die dit lied hoorden, toen het nog in de kinderschoenen stond. De ontwikkeling en groei van het lied, van klein met alleen een gitaar, naar een groot lied dat door de hele kerk wordt meegezongen, heb ik van dichtbij meegemaakt. Dat maakt ook dat ik het echt als een kunstwerk zie. Mensen zijn geschapen naar het evenbeeld van God, en onze God is een scheppende God. Als de schrijver en componist van ‘Onze schuilplaats is God’ dit lied maken, dan doen zij dit in navolging van hun Schepper. Hun creatieve geest en gaven worden ingezet om mensen aan te raken, zoals kunst dat kan..

