Museumdirecteur Marieke van Schijndel: ‘Deze kerststal werd een symbool van hoop, een nieuw begin’

Mijn troost in 2021

‘Het afgelopen jaar was ik vooral bezig met zaken die niet konden doorgaan, coronamaatregelen en zorg voor collega’s. Het project om deze kerststal naar Utrecht te halen was dan ook een fijne afleiding: ik kon naar iets uitkijken. Deze kerststal werd voor mij een symbool van hoop, een nieuw begin. Dat valt natuurlijk mooi samen met waar een kerststal zelf voor staat.

Vanaf eind zeventiende eeuw ontstond in Napels de kerststaltraditie waarbij het Betlehem uit de tijd van Jezus in het Napels van die tijd werd geplaatst. Allerlei bekende scènes waren te zien in bijvoorbeeld cafés en op markten. De traditionele kerstgroep werd aangevuld met een bonte verzameling volkstypes, zoals marktkooplui, straatzangers, muzikanten, prostituees en z..

