Een trouwjurk in krokante Dode Zee-korst met een zware betekenis

Het Joods Museum in Amsterdam toont tot en met maart werken van een Israëlische kunstenares met een bijzondere techniek: ze voorziet haar kunst van een zwaarbeladen laag zout.

(beeld Yotam From)

De wereldberoemde kunstenares Sigalit Landau (1969) beleeft haar Nederlandse solo-première in Amsterdam. Landau dompelt voorwerpen onder in het extreem zoute water van de Dode Zee. Haar visnetten, lampenkappen of bossen prikkeldraad blijven soms maanden op de bodem liggen, waardoor er zoutkristallen op ontstaan.

Eenmaal opgevist bieden de gekristalliseerde spullen een wonderlijke aanblik: ze glimmen je tegemoet, maar zijn tegelijkertijd stijf en breekbaar, ontdaan van elke vorm van beweging. Het kledingstuk links op de foto – een joods-chassidische trouwjurk in kinderformaat – hangt in de ruimte, maar zal nooit wapperen, hoe hard de wind ook waait.

De zoutkorst heeft een zware betekenis. De Dode Zee is namelijk zo zout dat er geen leven in..

