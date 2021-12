De Hanzewandeling in Harderwijk: Dwalen door een oude Hanzestad

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Hanzestad Harderwijk.

Waar lopen we vandaag?

Door de oude binnenstad van Harderwijk. Het regent als we de parkeergarage uitlopen, maar gelukkig houdt dat snel op. De rest van de dag is het droog en komt de zon zelfs flink door. Dat levert opvallende foto’s op. Zoals van de schilderachtige Smeepoortenbrink. Daarvan hebben we nu sombere, natte ochtendplaatjes en mooie zonnige foto’s van de middag.

We lopen de Hanzewandeling. Deze slingert langs allerlei plekjes die een rol speelden in de middeleeuwse geschiedenis van de stad. De Hanze was een samenwerkingsverband tussen een aantal Duitse en Oost-Nederlandse steden, gericht op de handel met het Oostzeegebied. Net als veel andere steden had Harderwijk sinds 1316 een eigen handelspost aan de kust van Schonen (de hui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .