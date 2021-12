Sophie de Lint: ‘We leven in een wereld waarin emoties zijn uitgebannen’

Sophie de Lint (47) houdt van werken in het algemeen, en van haar werk als directeur van De Nationale Opera in het bijzonder. ‘Bij goed theater is er een lichamelijke en geestelijke wisselwerking tussen artiest en publiek. Net als bij het vrijen.’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde. Sophie de Lint is net wat beter bekend met de zeven hoofdzonden, grinnikt ze. Vorig jaar maart, aan het begin van de pandemie, werd in ‘haar’ Nationale Opera namelijk het satirische stuk The Seven Deadly Sins van Kurt Weill en Bertolt Brecht opgevoerd, waarin een jonge vrouw in zeven verschillende steden zeven verschillende zonden begaat.

De Lint, helderblauwe ogen, glimlacht: ‘Dus het is een goed idee om het nu eens over deugden te hebben. Het was ook leuk om de vertalingen van de deugden in het Nederlands op te zoeken. Vooral ‘dapperheid’ vind ik een mooi woord.’ De Lint verhuisde al heel jong van Rotterdam naar Genève, wa..

