Het museum: Een standbeeld voor Gerard Philips

In welk museum zijn we vandaag?

In het Philips Museum midden in Eindhoven op de plek waar Gerard Philips zijn eerste gloeilampen produceerde. In het museum wordt de ontwikkeling geschetst van een kleine start-up die uitgroeit tot een wereldconcern in elektronica. In de loop der jaren werden allerhande fabricaten door Philips geproduceerd: van huishoudelijke apparaten tot consumentenelektronica, computers en witgoed. In 1963 vond Philips de muziekcassette uit en in 1980 werd in samenwerking met Sony de compact disc geïntroduceerd. Tegenwoordig heeft het bedrijf de focus op technologie in de gezondheidszorgbranche.



Huiskamer met Philips-producten. - beeld beeld Arjan Glas

Wat moet je hier beslist zien?

De gereconstrueerde fabrieksruimte op his..

