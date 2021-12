De schrijfwedstrijd Write Now! is bedoeld om jonge mensen een kans te geven zich te ontwikkelen in het schrijverschap

Honderden jongeren doen mee aan de jaarlijkse schrijfwedstrijd Write Now!. Op zondag 12 december wordt tijdens de prijsuitreiking in Rotterdam bekend wie van de tien finalisten het meeste schrijftalent heeft.

De inzendingen voor de schrijfwedstrijd variëren van gedichten en scenario’s tot korte verhalen. Zo stuurde finalist Elianne van Elderen (24) gedichten in en hoopt zij met haar deelname meer naamsbekendheid te verwerven. Voorbeelden van bekende schrijvers die Write Now! ooit hebben gewonnen, zijn Niña Weijers (2010), Vincent van Meenen (2012) en Lize Spit (2013). Vorig jaar viel Jordi Lammers (25) in de prijzen. ‘De wedstrijd heeft me naast bekendheid vooral meer zelfvertrouwen gegeven.’

Al twintig jaar wordt deze schrijfwedstrijd georganiseerd door organisatie Passionate Bulkboek. ‘Het doel van de wedstrijd is om jongeren van 15 tot en met 24 jaar op een creatieve manier bezig te laten zijn met taal. De passie voor schrijven staat voorop..

