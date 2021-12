Ron Meyer: ‘Wie durft met droge ogen te beweren dat we níét in een klassenmaatschappij leven?’

Gaan woede, hoop en liefde samen? Bij Ron Meyer wel. Hij werkte in Den Haag, Amersfoort en Utrecht als SP-voorzitter en FNV-campagneleider, maar bleef altijd in Heerlen wonen. Sinds zestien jaar strijdt hij daar voor verbetering van ‘zijn’ oude wijken. ‘Wie krijgen de hardste klappen? De mensen die hard werken voor bescheiden inkomens.’

rechtvaardigheid

We staan onderaan het Maankwartier, het nieuwe treinstation met woontorens. ‘In 2012 is het oude station gesloten. Als tiener moest ik door de beruchte spoortunnel. Er waren officieel duizend drugsverslaafden, onder de radar nog meer. Nu kan de stad weer dromen! Dat was vijftien jaar geleden nog ondenkbaar.’ Ron Meyer is een uitstekende stadsgids, eentje bij wie het persoonlijke politiek is.

We lopen langs een muurschildering: ‘In het hart van elke winter leeft een trillende lente’. ‘Op deze plek zijn in 1976 de schoorstenen Lange Jan en Lange Lies opgeblazen: het einde van de mijnen, het begin van de onzekerheid. Jan viel verkeerd, boven op het archief van de mijnen. Dat voedde complottheorieën. Ook toen al.

De inkom..

