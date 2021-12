De Wandeling: Bunkers zoeken in het Soester bos

Waar lopen we vandaag?

Park Vliegbasis Soesterberg was een militair terrein en speelde in beide Wereldoorlogen een belangrijke rol. Er werden buitenlandse militaire vliegtuigen gestationeerd, later kwam het vliegveld in Duitse handen. De basis werd in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd. De Amerikanen vertoefden tijdens de Koude Oorlog op Vliegbasis Soesterberg. Ze drukten een grote stempel op zowel de vliegbasis als het dorp. Zo is een groot deel van de huidige infrastructuur op de vliegbasis nog altijd Amerikaans.

Inmiddels is het terrein van de vliegbasis niet meer in handen van Defensie, maar van het Utrechts Landschap. Het Militair Museum is er gevestigd en er lopen enkele wandel- en fietsroutes. De ..

