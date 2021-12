Extra voorstellingen en matinees in Carré

Amsterdam

Nu de theaters om 17.00 de deur moeten sluiten in verband met corona, maakt het Amsterdamse theater Carré van de nood een deugd. Voorstellingen die in de avond gepland stonden, worden verplaatst naar (tussen) de middag. En omdat de zaal maar voor een deel kan worden gevuld vanwege de 1,5 meterregel, worden er extra voorstellingen ingelast. Daardoor kan Carré deze maand bijna dagelijks lunchvoorstellingen met extra matinees in het weekend aanbieden. ‘Wij blijven open - voor onze artiesten die graag willen spelen en voor onze trouwe bezoekers.’ <

