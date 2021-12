De aantrekkingskracht van het dirigeren

Hilversum

Warrig haar, wilde bewegingen en weergaloze muziek. Het is gemakkelijk voor te stellen waarom het vak van dirigent zo tot de verbeelding spreekt. Die aantrekkingskracht blijkt ook uit het succes op de Nederlandse televisie.

In het buitenland telde het format van Maestro maar twee seizoenen, terwijl het programma in Nederland al jaren miljoenen kijkers trekt. Volgens presentator Frits Sissing ligt het succes van het programma mede aan de sfeer. ‘Mensen zien de energie, de passie voor de muziek en de oprechtheid die iedereen in het programma steekt.’

Ook het competitie-element speelt volgens hem mee. ‘Je kent de kandidaten vanuit hun eigen rol en imago.’ Sissing buigt naar voren en fluistert bijna. ‘Zodra ze voor het orkest st..

