In het Rijksmuseum in Amsterdam worden Nederlanders zwaar te kijk gezet

Nederlanders hebben vooroordelen over hun buurlanden. Belgen zijn dom, Duitsers brutaal en autoritair, Fransen stug en trots en een gevaar op de weg, Engelsen zijn niet te vertrouwen. Meestal blijken die vooroordelen niet te kloppen of nogal mee te vallen. Dat is een geruststellende gedachte. Want op hun beurt hebben Belgen, Duitsers, Fransen en Engelsen vooroordelen over Nederlanders, die lomp, gierig, laf en onbetrouwbaar zouden zijn. Het is fijn als zulke vooroordelen bezijden de waarheid zijn.

Toch komen die vooroordelen ergens vandaan. Al zijn ze niet waar, losgeslagen van de werkelijkheid zijn ze niet. De kaaskop waarvoor de Nederlander in het nabije buitenland gehouden wordt, heeft te maken met export van boter en kaas de eeuwen do..

