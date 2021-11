Het veilinghuis hoopte op een opbrengst van twee à drie miljoen. Maar dat de koop voor veel meer werd gesloten, is niet heel verrassend. De eigenzinnige fysicus geldt als een van de grootste 'iconen' van de moderne tijd. In 2017 werd 125.000 dollar betaald voor de wereldberoemde foto waarop hij zijn tong uitsteekt naar paparazzi.

Einstein en Besso maakten de aantekeningen in 1913 en 1914. Een jaar later publiceerde Einstein de theorie. In 1921 kreeg hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn verklaring van het foto-elektrisch effect.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .