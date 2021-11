Het museum: Speelgoedmuseum is ook voor grote mensen

In welk museum zijn we?

In het Speelgoedmuseum in Deventer, gehuisvest in twee monumentale oude koopmanshuizen. Die zijn in 2021 nog doelmatig gerenoveerd en het interieur is fraai gerestyled. Hierbinnen bevindt zich de grootste openbare speelgoedcollectie van Nederland.

Bij een speelgoedmuseum denk je waarschijnlijk meteen aan kinderen. Toch is dit is ontegenzeglijk ook, of misschien vooral, een museum voor grote mensen. Oké, kinderen kunnen spelen met houten blokken, lego en bordspellen. Helemaal op zolder bevinden zich tevens een poppenkast, wat verkleedkleren en een paar knuffels. Maar van de collectie die minstens 13.000 items omvat, zit bijna al het getoonde speelgoed veilig achter glas. Daarmee wordt het een kwestie van ‘kijken met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .