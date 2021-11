Urecht

Museum Catharijneconvent in Utrecht organiseert volgend jaar een tentoonstelling over de grote religieuze veranderingen in het Nederland van de jaren zestig. Van God los? De onstuimige jaren zestig opent op 4 februari. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .