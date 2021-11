Mist en mysterie rond het Uddelermeer

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: het Uddelermeerpad.

Waar lopen we vandaag?

We lopen weer eens een van de ruim 130 klompenpaden, die je in de provincies Utrecht en Gelderland kunt vinden. Dit keer betreden we met waterdichte schoenen en proviand voor onderweg het Uddelermeerpad. Start en eindpunt liggen tegenover Restaurant Uddelermeer. Ideaal om bijvoorbeeld met koffie – al dan niet met appelgebak – te beginnen en met een pannenkoek de wandeling af te sluiten.

Het etablissement werd in 1923 gebouwd in opdracht van koningin Wilhelmina, die de dames van Uddel en omstreken een uitspanning gunde. Zelf kwam ze regelmatig aan het meer schilderen en mende dan vanaf Paleis Het Loo zelf haar pony die de wagen trok. Onderweg is een stop bij Herberg ’t Vossegat, gevestigd in een Saksische boerde..

