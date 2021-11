De vele maskers van Willem van Oranje. ‘Hij schuwde list en bedrog niet’

De biografie telt bijna 950 bladzijden, die het hele leven van Willem van Oranje bestrijken. Afschrikwekkend hoeft dat niet te zijn. Het boek is leesbaar, door de harmonieuze stijl en de knappe compositie. René van Stipriaan heeft het overvolle leven van Oranje beschreven als een samenhangend geheel met een chronologische lijn. Opsommerig, wijdlopig of langdradig wordt het nooit.

‘Wat ik heb gedaan, is de voornaamste bronnen goed in het gelid leggen en daar een coherent beeld uit destilleren’, vertelt hij in zijn met boeken gevulde benedenwoning op de Amsterdamse Wallen.

Nieuwe bronnen heeft Van Stipriaan niet aangeboord, hoewel die nog wel te vinden moeten zijn, in archieven in Madrid en in Parijs bijvoorbeeld. Maar het was van tweeën één..

