Eenzaam‘onder Frieslands grauwe hemel’

‘Open riolen, waar zelfs ratten sterven, welkom in Zwart Nazareth’, zongen de Amazing Stroopwafels over Schiedam, het zwartgeblakerde stadje van jeneverstokers waar François Haverschmidt (1835-1894) het grootste deel van zijn leven doorbracht. De dominee, ook bekend onder zijn schrijversnaam Piet Paaltjens, begon zijn ambtelijke loopbaan in het Friese Foudgum. Een nieuw boek en een theaterstuk zetten nu de schijnwerper op die periode.

‘Wij zijn nogal een nuchter volk. We pronken niet zo met onze helden’, zegt theatermaker en schrijver Johannes Keekstra. Het moet verklaren waarom hij pas op latere leeftijd ontdekte dat die fascinerende Piet Paaltjens, met zijn zwartgallige humor, dezelfde was als François Haverschmidt, de dominee van het kerkje waar hij in zijn jeugd in de banken zat. Op de middelbare school las hij het gedicht ‘De zelfmoordenaar’, en na een hernieuwde kennismaking, tijdens zijn opleiding tot docent Nederlands, ontstond het idee om zich meer in het leven en werk van Haverschmidt/Paaltjens te verdiepen. ‘Ik werd gegrepen door zijn geestige taalgebruik, zelfs als het over loodzware onderwerpen ging. Bovendien is het nog heel goed leesbaar, in de eenentwi..

