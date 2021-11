Aaibaar en glinsterend ten strijde: het activistische handwerk van Joyce Overheul

Joyce Overheul: 'Het is heel Hollands om te denken: we hebben het goed, dus klaag niet.'

Al van kindsbeen af stelde Joyce Overheul (1989) vragen, vragen, vragen. Nu toont Museum De Fundatie in Zwolle haar eerste solo-expositie, gevuld met Iraanse straatscènes van organza, kralenportretten van Donald Trump en een pil tegen alle kwalen. Een gesprek over vrouwenrechten, de erfzonde en acteurs op kistjes.

Het activisme spat af van alles wat u maakt. Wat wilt u vertellen?

‘Ik heb me altijd al afgevraagd waarom we dingen doen zoals we ze doen. Waarom krijgen mannen bijvoorbeeld meer betaald voor precies hetzelfde werk als vrouwen? Blijkbaar is wat je in je broek hebt zitten bepalend voor de hoeveelheid geld op je rekening. Wij Nederlanders zien onszelf graag als progressief, als gidsland. Maar zelfs hier is de loonkloof groter dan h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .